Акции "яблочных" неожиданно начали дешеветь

Как сообщает MarketWatch, корпорация Microsoft вскоре может обойти по капитализации Apple, заняв по этому показателю первое место в мире. Ранее капитализация Apple превышала отметку в 3 триллиона долларов, но за последние полтора месяца ее акции заметно подешевели, в результате чего капитализация снизилась до 2.82 триллионов. Таким образом, разрыв между Apple и Microsoft (2.73 триллиона) в настоящий момент составляет менее 100 миллиардов долларов.

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Достичь капитализации в 3 триллиона долларов пока не удавалось ни одной компании, кроме Apple. Тем не менее, многие экономисты и финансовые аналитики полагают, что Microsoft уже в 2024-2025 годах сможет преодолеть данную отметку. Также рынок ожидает резкого роста капитализации компании NVIDIA, которая является одним из ключевых мировых поставщиков специализированных ускорителей вычислений для проектов на основе искусственного интеллекта и нейросетей. Сейчас капитализация NVIDIA превышает 1.2 триллиона долларов – за прошедший год стоимость акций компании взлетела более, чем в 3 раза. Ожидается, что рост продолжится и в дальнейшем – искусственный интеллект и нейросети по-прежнему в тренде, и потенциал у отрасли огромный.