Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Microsoft вскоре может обойти Apple по капитализации
Акции "яблочных" неожиданно начали дешеветь

реклама

Как сообщает MarketWatch, корпорация Microsoft вскоре может обойти по капитализации Apple, заняв по этому показателю первое место в мире. Ранее капитализация Apple превышала отметку в 3 триллиона долларов, но за последние полтора месяца ее акции заметно подешевели, в результате чего капитализация снизилась до 2.82 триллионов. Таким образом, разрыв между Apple и Microsoft (2.73 триллиона) в настоящий момент составляет менее 100 миллиардов долларов.

реклама

Достичь капитализации в 3 триллиона долларов пока не удавалось ни одной компании, кроме Apple. Тем не менее, многие экономисты и финансовые аналитики полагают, что Microsoft уже в 2024-2025 годах сможет преодолеть данную отметку. Также рынок ожидает резкого роста капитализации компании NVIDIA, которая является одним из ключевых мировых поставщиков специализированных ускорителей вычислений для проектов на основе искусственного интеллекта и нейросетей. Сейчас капитализация NVIDIA превышает 1.2 триллиона долларов – за прошедший год стоимость акций компании взлетела более, чем в 3 раза. Ожидается, что рост продолжится и в дальнейшем – искусственный интеллект и нейросети по-прежнему в тренде, и потенциал у отрасли огромный.

#apple #microsoft #экономика #акции #капитализация
Источник: marketwatch.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

IPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max получат увеличенные дисплеи и новую физическую кнопку
Апдейт для Siri: Apple внедряет передовые технологии ИИ
В отношении Apple в США началось антимонопольное расследование
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
12
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
22
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
8
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
+
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
2
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
4
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
1
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
7
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Cобака в США съела 450 долларов наличными
+
Авторы Escape from Tarkov раскрыли планы по поддержке шутера на текущий год и поговорили о недавно запущенном проекте
2
Китай репетирует атаку на американский авианосец с помощью гигантской модели
3
Gmail для Android наконец-то реализовал важную функцию, которой ему не хватало с первого дня
+
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
1
Эксперт: Разрабатываемые с большим трудом новейшие ракеты ВСУ были уничтожены в Киеве ВС РФ
+
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
3
Microsoft может стать самой дорогой компанией США
1

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
35
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
34
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
28
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
17
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
20
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
11
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
42
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
24
Обзор игры Hitman 2: Silent Assassin - тихий убийца снова в деле
+

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
13:35
Еще сама память может быть битая, надо Мемтест гонять минимум 4-5 проходов
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Waramagedon
13:34
Вам лохлам смена президентов не помогла, из летающих в космос превратились в рабов и чистильщиков горшков ваших ппанов. Смена президентов в С Шо А никак не помогла 40 миллионам бомжей США.
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
Bearcub
13:33
Проклятие зеленского в действии. Следующий шольц
Председатель Евросовета Шарль Мишель досрочно покинет должность
corsi
13:32
Кто этого Зелебобу спрашивать будет? Будет сопротивляться - пинка дадут и пусть гуляет.
Немецкая полиция разыскивает грабителей, напавших на машину инкассаторов
Bearcub
13:30
Нахрюк на посту)). Лепит пэрэмоги уже на другом фронте. Видимо на украинском совсем швах. Даже из известного органа ничего на перемогу не высосать.
Bloomberg: Коррупция в Китае привела армию в состояние небоеспособности на ближайшие годы
Дмитрий Тарасов
13:29
2 года такой же процессор и ни одного черного экрана. Cyberpank в связке с 3060ti летает на максималках ... Что-то автор наговаривает ...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Джон Коннор
13:29
Китай красавы. По тачкам обогнали европу уже и теслу, санкции вводят, Россиюшку поддерживают, американцев вертят на одном месте )))
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
Bearcub
13:28
Афтор не грусти. Пойдёшь ты)) Расформируют ваше ципсо и пойдёшь.
Германия отказалась выдавать Украине сбежавших от мобилизации граждан
Дмитрий
13:23
тоесть за 550 бачей можно будет 4070супер взять? а ну наф она нужна. еслиб 16 гигов накинули. а то опять для 1080р только. для 2к запаса нету на пару лет 5000 в этом году выйдет с нормальными ...
Новая RTX 4070 SUPER по производительности превзойдёт RTX 4070 Ti и сохранит ту же цену
Mostack
13:22
У меня в то время упор был в видяшку. Так что 1366 вообще бы ничего не дал. Что-то типа такого https://overclockers.ru/lab/show/35008/core-2-quad-q6600-protiv-core-i7-i-920-velika-li-raznica
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем