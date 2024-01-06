Эксперты предполагают, что компания планирует сосредоточиться на ИИ-ускорителях

Как сообщает популярный ресурс MyDrivers со ссылкой на собственные источники в отрасли производства полупроводниковой продукции, корпорация NVIDIA начала сокращать поставки GPU для игровых видеокарт, что в перспективе может привести к возникновению на рынке дефицита. Официально компания никак не комментирует свои действия, но эксперты предполагают, что NVIDIA намерена сфокусироваться в первую очередь на производстве специализированных ускорителей вычислений в сфере искусственного интеллекта и нейросетей. Именно подобные устройства сейчас приносят фирме наибольшую прибыль.

реклама

По информации MyDrivers, складские запасы игровых графических ускорителей сокращаются во всех ключевых регионах мира – Китае, США и Европе. Если тенденция продолжится, то видеокарты неизбежно подорожают, хотя столь же значительного повышения цен как в разгар криптовалютной лихорадки пока ожидать преждевременно. На китайских площадках, таких, как JD, уже наблюдается удорожание GPU Ada Lovelace. Конечно, NVIDIA не станет полностью забрасывать рынок игровых видеокарт, но ключевой целью практически любого бизнеса является получение прибыли, а выпускать специализированные ИИ-решения гораздо выгоднее, чем геймерские.