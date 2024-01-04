Модель выделяется компактностью, легкостью и нейтральным дизайном

Хорошо знакомая российским потребителям тайваньская компания ASUS презентовала игровую мышь под названием Tianxuan Mini – в соответствии с названием, устройство получилось весьма легким и компактным. Его масса составляет всего 65 г. Сообщается, что модель оснащена датчиком с разрешающей способностью 12 000 DPI и шестью программируемыми клавишами.

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Подключить манипулятор можно как при помощи кабеля USB Type-C, так и беспроводным методом – по Bluetooth или по схожему с Wi-Fi радиоканалу на частоте 2.4 ГГц. Если верить производителю, мышь способна проработать более 130 часов без необходимости пополнения запаса энергии аккумуляторной батареи.

Пj умолчанию у мыши есть четыре предустановленных режима чувствительности, также пользователь может конфигурировать собственные.

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Поступление новинки в продажу ожидается 9 января, сейчас уже можно оформить предзаказ – ASUS оценила манипулятор в 299 юаней или 42 американских доллара. Также известно, что Tianxuan Mini будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения – Moonlight Silver и Magic Cyan.