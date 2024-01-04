При этом некоторые вопросы, касающиеся таких уведомлений, остаются актуальными

Криптовалютный рынок давно перерос те масштабы, когда государства могли его не замечать, и сейчас регулирующие органы различных стран пытаются встроить данную отрасль в правовое поле. Так, в США вступил в силу обновленный закон о налоговой отчетности – согласно одному из его положений, граждане обязаны в течение 15 дней уведомлять налоговую службу о поступивших криптовалютных транзакциях на сумму более 10 тысяч долларов. В случае игнорирования подобных требований гражданин может быть признан совершившим налоговое правонарушение или преступление.

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По словам эксперта Coin Center Джерри Брито, налоговая служба США не дала гражданам достаточных указаний и не предоставила форму для отчетности о криптотранзакциях. Не было выпущено и каких-либо разъяснений касательно новой правовой нормы. Также господин Брито напомнил, что его организация в 2022 году подала судебный иск против Минфина США, чтобы оспорить конституционность принятого закона. Иск по-прежнему находится на рассмотрении. По мнению специалиста, если закон не подкорректировать, гражданам будет сложно его соблюдать. Например, непонятно, как оформлять анонимные транзакции при децентрализованном внутрисетевом обмене.