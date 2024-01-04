Поставки электрокаров компанией выросли год к году на 38%

Компания Tesla, обязанная немалой частью известности своему основателю, эксцентричному американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску, отчиталась о поставках электромобилей за 2023 год – рост показателя год к году составил 38%, а всего фирма отгрузила клиентам почти 1.81 миллиона электрокаров, из них 484 тысячи – в четвертом квартале. Этого недостаточно, чтобы перегнать китайского автопроизводителя BYD, реализовавшего за квартал 526 тысяч транспортных средств, но здесь стоит отметить, что Tesla генерирует больше доходов, поскольку предлагает более дорогие электромобили.

реклама

Аналитик Baird Бен Калло полагает, что в 2024 году Tesla поставит еще больше электрокаров – порядка 2.1 миллиона штук. Уверены в будущем компании Илона Маска и инвесторы – за год стоимость акций Tesla увеличилась более, чем в 2 раза, почти достигнув отметки в 250 долларов за единицу. Крупнейшими рынками для фирмы традиционно считаются США и Китай, хотя в Поднебесной есть множество сильных конкурентов. При этом та же BYD пока официально не вышла на американский рынок, но, вероятно, планирует сделать это в ближайшие годы.