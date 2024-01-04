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[Zero]
Tesla в 2023 году поставила клиентам более 1 800 000 электромобилей
Поставки электрокаров компанией выросли год к году на 38%

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Компания Tesla, обязанная немалой частью известности своему основателю, эксцентричному американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску, отчиталась о поставках электромобилей за 2023 год – рост показателя год к году составил 38%, а всего фирма отгрузила клиентам почти 1.81 миллиона электрокаров, из них 484 тысячи – в четвертом квартале. Этого недостаточно, чтобы перегнать китайского автопроизводителя BYD, реализовавшего за квартал 526 тысяч транспортных средств, но здесь стоит отметить, что Tesla генерирует больше доходов, поскольку предлагает более дорогие электромобили.

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Аналитик Baird Бен Калло полагает, что в 2024 году Tesla поставит еще больше электрокаров – порядка 2.1 миллиона штук. Уверены в будущем компании Илона Маска и инвесторы – за год стоимость акций Tesla увеличилась более, чем в 2 раза, почти достигнув отметки в 250 долларов за единицу. Крупнейшими рынками для фирмы традиционно считаются США и Китай, хотя в Поднебесной есть множество сильных конкурентов. При этом та же BYD пока официально не вышла на американский рынок, но, вероятно, планирует сделать это в ближайшие годы.

#tesla #илон маск #электромобили #автомобили #электрокары #транспортные средства
Источник: habr.com
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