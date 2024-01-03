Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Samsung вскоре представит линейку скоростных геймерских OLED-мониторов Odyssey 2024
Модели наверняка заинтересуют геймеров

реклама

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, корпорация Samsung готовит к релизу линейку скоростных мониторов на органических светодиодах (OLED). OLED-дисплеи отличаются сверхвысокой скоростью отклика, и будущие модели позиционируются как геймерские. В линейку Odyssey 2024 изначально войдут минимум три модели, значительно различающихся по своим техническим характеристикам: OLED G9, OLED G8 и OLED G6.

реклама

Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD) – это огромный 49-дюймовый ультраширокий монитор с изогнутым экраном и соотношением сторон 32:9. Разрешение экрана в данном случае составляет 5120 на 1440 пикселей, а частота обновления экрана – 240 Гц. Время отклика GTG типично для качественных OLED дисплеев – 0.03 мс, что в сотни раз ниже, чем, например, у IPS матриц. Имеется поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro, из разъемов есть пара HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4, а также USB-хаб.

Samsung Odyssey OLED G8 (G80SD) – 32-дюймовый 4K-монитор с плоским экраном и стандартным соотношением сторон 16:9. Он обладает частотой обновления 240 Гц и поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro. Набор разъемов в данном случае не отличается от G9 – два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-концентратор.

Большой интерес представляет и младшая модель – Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD). Этот 27-дюймовый QuadHD монитор может похвастать впечатляющей частотой обновления экрана – 360 Гц. При этом поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro также присутствует, как и современные видеоразъемы – такие же, что и у старших моделей.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все три устройства оснащены продвинутыми эргономичными подставками, позволяющими регулировать высоту экрана. Сроки релиза и цены пока не называются.

#samsung #oled #мониторы #дисплеи
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
14
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
4
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
Apple проиграла суд Masimo и должна выплатить не только иск, но и $100 млн за услуги адвокатов
3
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
4
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
15
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
19
Троян Chameleon крадёт деньги с Android-устройств
1
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
+
Samsung выпустила обновление Android 14 на базе OneUI 6.0 для Galaxy A33 5G
+
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
Резервные копии WhatsApp теперь отнимают места на Google Диске
1
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
+

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
14
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
20
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
2
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
40

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
15:09
И только в РФ с террористами братаются
При взрыве в Бейруте погиб высокопоставленный лидер ХАМАС Салех аль-Арури
Truth Sееker
15:05
В Белгороде небось тоже кондиционеры массово взрывались, что даже есть погибшие ;)
Forbes: Массированная атака по Украине 2 января обошлась России в $620 млн
Truth Sееker
15:04
А ведь эти деньги можно было потратить на тяжелобольных детей, а не собирать им через смски на лечение, или газифицировать отсталые регионы, но разрушать легче, чем созидать
Forbes: Массированная атака по Украине 2 января обошлась России в $620 млн
Truth Sееker
15:02
А США есть проблемы с водоснабжением? Около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами, говорится в исследовании Росст...
Forbes: Массированная атака по Украине 2 января обошлась России в $620 млн
Михаил Авраменко
15:01
У них там несколько десятков полов существует - есть из чего выбрать :-)
Страк-Циммерманн требует ускорения военной поддержки Украины
Truth Sееker
15:00
А что не в самой Макеевке, её же уже взяли по словам рос. пропаганды
Российские войска закрепились менее чем в двух километрах от Макеевки
Truth Sееker
14:57
Цены на яйца передают привет xD ЗЫ. Ну и RT помойка в качестве "достоверного" источника информации это мощно
Международные СМИ: Запад не смог ослабить экономику России санкциями
Truth Sееker
14:55
Так вот какой он "российский" газ получается :D
Азербайджан нарастил поставки газа в ЕС в 2023 году и планирует удвоить их
Фусн
14:43
Хорошо, но в категории fps/$ это Радеон очень лучше карта. 4090 = 180 000р (2000$), 7900XTX = 91 000р (1000$). На конец, Вы могли построить всю систему с 7900 XTX в нем за 2 000$.
Комбинированная атака в ночь на 2.01 началась с Гераней, продолжилась Х-59 и завершилась «Кинжалами»
Workshop
14:41
Мне кажется это был какой-то особо изощренный юмор )))
Starfield получает награду Steam за инновационный игровой процесс, несмотря на негативные отзывы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем