Модели наверняка заинтересуют геймеров

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, корпорация Samsung готовит к релизу линейку скоростных мониторов на органических светодиодах (OLED). OLED-дисплеи отличаются сверхвысокой скоростью отклика, и будущие модели позиционируются как геймерские. В линейку Odyssey 2024 изначально войдут минимум три модели, значительно различающихся по своим техническим характеристикам: OLED G9, OLED G8 и OLED G6.

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Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD) – это огромный 49-дюймовый ультраширокий монитор с изогнутым экраном и соотношением сторон 32:9. Разрешение экрана в данном случае составляет 5120 на 1440 пикселей, а частота обновления экрана – 240 Гц. Время отклика GTG типично для качественных OLED дисплеев – 0.03 мс, что в сотни раз ниже, чем, например, у IPS матриц. Имеется поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro, из разъемов есть пара HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4, а также USB-хаб.

Samsung Odyssey OLED G8 (G80SD) – 32-дюймовый 4K-монитор с плоским экраном и стандартным соотношением сторон 16:9. Он обладает частотой обновления 240 Гц и поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro. Набор разъемов в данном случае не отличается от G9 – два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и USB-концентратор.

Большой интерес представляет и младшая модель – Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD). Этот 27-дюймовый QuadHD монитор может похвастать впечатляющей частотой обновления экрана – 360 Гц. При этом поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro также присутствует, как и современные видеоразъемы – такие же, что и у старших моделей.

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Все три устройства оснащены продвинутыми эргономичными подставками, позволяющими регулировать высоту экрана. Сроки релиза и цены пока не называются.