Главная мировая криптовалюта в начале 2024 года демонстрирует резкий рост

Для майнеров и криптовалютных энтузиастов начало 2024 года оказалось весьма удачным – менее, чем за два дня главная мировая криптовалюта, биткоин, взлетела с 42.5 тысяч долларов более, чем до 45 тысяч долларов. Такая отметка была достигнута «цифровым золотом» впервые с 5 апреля 2022 года. Рост биткоина традиционно вызвал и увеличение стоимости других криптовалют.

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Многие отраслевые эксперты полагают, что крипторынок наконец-то оправился от последствий таких потрясений, как крушение крупной биржи FTX и крах алгоритмического стейблкоина Terra-Luna. В новом году как биткоин, так и другие перспективные криптовалюты могут показать значительный рост, хотя состояние криптовалютного рынка по-прежнему тесно связано с экономической и политической ситуацией в мире. В четвертом квартале 2023 года наблюдалась устойчивая тенденция к росту биткоина, и сейчас большинство аналитиков не усматривают каких-либо причин для ее разворота. Тем не менее, криптовалютный бизнес по-прежнему остается весьма высокорисковым, поэтому традиционные инвесторы, как правило, не спешат в него вкладываться, и о новой волне майнинг-лихорадки говорить пока преждевременно.