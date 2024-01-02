Портал GSMChina поделился свежими данными о будущей новинке

Как сообщает ресурс GSMChina, будущий планшетный ПК Xiaomi Pad 7 Pro будет основан на производительной SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и окажется мощнее предыдущей модели, а также получит аккумуляторную батерею высокой емкости – 10 000 мА*ч с поддержкой сверхскоростной 120-ваттной зарядки. Информацию об этих характеристиках удалось найти в ходе анализа кода программного обеспечения для мобильных устройств Xiaomi.

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Разрешение 10-дюймового экрана планшета составит 2367 х 1480 пикселей при частоте обновления 144 Гц. Сообщается, что задняя камера устройства будет сдвоенной, фронтальная же – одинарной, а звуковая система будет состоять из четырех динамиков. Что касается операционной системы – по предварительным данным, это будет Android 14 с графической надстройкой HyperOS, заменившей в решениях китайской корпорации применявшуюся ранее MIUI. Релиз Xiaomi Pad 7 Pro может состояться во втором квартале 2024 года. Стоимость будущей новинки пока не раскрывается, но доступным устройство явно не будет – об этом говорят как используемая в нем платформа, так и 144-герцевый экран, а также поддержка сверхскоростной зарядки.