Владельцы смартфонов Apple не могут совершать звонки и пользоваться интернетом

Как сообщает популярный китайский ресурс MyDrivers, многие пользователи смартфонов iPhone 15 различных модификаций жалуются в социальных сетях и в официальном сообществе Apple на невозможность совершать звонки и пользоваться интернетом – эти функции перестали работать после установки обновления операционной системы iOS до версии 17.2.1. По имеющимся в настоящий момент данным, проблема затрагивает только iPhone последнего поколения – владельцам «яблочных» смартфонов предыдущих лет переживать не о чем.

реклама

Согласно отзывам недовольных потребителей, после установки апдейта iPhone не могут подключиться к сети сотового оператора, причем перезагрузка устройства или замена SIM-карты проблему не решают. Таким образом, использование любых функций, требующих подключения к мобильной сети становится невозможныи. Корпорация Apple пока не комментировала проблему – вероятно, ее специалисты продолжают собирать информацию. Ранее некоторые пользователи также жаловались на значительное увеличение нагрева после установки обновления 17.2.1, но эта проблема, судя по масштабам недовольства, является намного менее распространенной.