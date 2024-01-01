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Игровой сервис Steam прекратил поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8/8.1
Компания Valve просит игроков обновить свою ОС

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Игровой сервис Steam официально прекратил поддержку устаревших операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 – компания Valve предупреждала геймеров о завершении поддержки данных ОС заранее. Какое-то время старые версии клиента Steam и игры продолжат работать, но разработчики не гарантируют их функциональность и просят пользователей обновить свою операционную систему до Windows 10 или 11.

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Как показывает статистика Steam за ноябрь, Windows 7, 8 и 8.1 суммарно используют менее одного процента пользователей площадки. Тем не менее, с учетом огромной аудитории сервиса Valve (135+ миллионов уникальных посетителей в месяц), это болеее миллиона человек. Самой же популярной системой среди геймеров является Windows 10 – Windows 11 значительная часть аудитории считает «проходной» версией. Стоит отметить, что корпорация Microsoft завершила расширенную поддержку Windows 7 в начале 2020 года, а Windows 8.1 – в начале 2023 года. Для Windows 7 до 2023 года действовала специализированная платная поддержка, но сейчас она предоставляется только для банкоматов и некоторых других типов устройств, функционирующих на базе данной ОС.

#steam #windows #операционные системы
Источник: habr.com
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