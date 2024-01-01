Задумываются о подобной законодательной инициативе и в Японии

Как сообщает популярный ресус MyDrivers, с 1 января 2024 года стандант USB Type-C стал обязательным для значительной части электронных устройств, реализуемых на территории Европейского союза. В перечень входят смартфоны и мобильные телефоны, планшетные ПК, фото- и видеокамеры, проводные колонки, портативные консоли, ридеры и многое другое. Теперь USB Type-C будет служить универсальным зарядным интерфейсом, позволяя пользователям не держать дома десяток различных кабелей и зарядных устройств.

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Корпорация Apple с ее проприетарным разъемом Lightning пыталась противодействовать принятию в Евросоюзе законодательной инициативы, касающейся USB Type-C, но у нее это не получилось. Теперь же примеру ЕС планируют последовать и в некоторых других странах, например, в Японии. Использование единого разъема не только будет более удобным для потребителей – оно также сократит количество электронных отходов. Что же касается минусов такого подхода, главным из них является возможность возникновения проблем с внедрением более современных разъемов и интерфейсов – законодательная машина Евросоюза крайне неповоротлива.