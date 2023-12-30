На сколько именно увеличится комиссия - зависит от товарной категории

Как сообщает РБК, крупнейший в России маркетплейс Wildberries сразу после новогодних праздников повысит размер комиссий для продавцов цифровой и бытовой техники. Размер увеличения комиссии будет зависеть от товарной категории, в среднем же она повысится на 5% и будет установлена на уровне 7-23%. В Wildberries рассказали журналистам, что примерно на одну десятую товаров, например, на гарнитуры и проекторы, комиссия не вырастет вовсе, на одну пятую (мониторы, фототехника и т.д.) увеличится на 2%, а на значительную часть прочей техники – вырастет на 5-10%.

Как заявил представитель Wildberries, увеличение комиссий связано с тем, что технически сложные товары требуют особых условий хранения и транспортировки, и условия сейчас сравняются со средними по рынку. Сторонние же эксперты, такие, как глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, полагают, что маркетплейс в 2023 году укрепил свои позиции на рынке цифровой и бытовой техники, поэтому может позволить себе увеличить комиссии. Также решение компании объясняется возрастающими издержками – они увеличиваются у всех участников рынка. Что же касается продавцов – они просто заложат увеличение комиссий в цену для конечного потребителя, хотя ожидается, что повышение стоимости будет плавным – это позволит сохранить аудиторию.