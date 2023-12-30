Ранее компания рассказала о характеристиках модели

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, новенькие графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4090D (Dragon), предназначенные специально для Китая, поступят в Поднебесной в продажу только 21 января 2024 года. Здесь стоит напомнить, что стандартная версия «четыре тысячи девяностой» подпадает под санкции в отношении Китая, введенные США. Тем не менее, NVIDIA уже успешно обходила подобные ограничения ранее, выпуская урезанные версии GPU. Так получилось и с RTX 4090D – она 14592 CUDA-ядрами против 16384 у стандартной RTX 4090, а также уменьшенным до 425 TGP. В дополнение к этому сообщается о невозможности разгона видеокарты, хотя как именно это реализовано – пока неизвестно.

реклама

Некоторые китайские ритейлеры уже принимают предзаказы на RTX 4090D, но фактических поставок придется ждать почти месяц. Примечательно, что несмотря на урезанные характеристики, стоит новая видеокарта столько же, сколько полноценная RTX 4090 – 12999 юаней. Кстати, последняя, несмотря на санкции, все-таки доступна покупателям из Поднебесной благодаря различным схемам серого импорта. Но доступна она в ограниченных количествах и по крайне высоким ценам – иногда в 3-5 раз дороже рекомендованной стоимости.