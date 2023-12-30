Инженеры Google еще в 2018 году предлагали отказаться от формулировки «режим инкогнито»

Как сообщает популярный ресурс Techspot, трое граждан США подали в суд коллективный иск на компанию Google, входящую в холдинг Alphabet – истцы утверждают, что режим инкогнито, встроенный в браузер Chrome, не выполняет своих функций, а его описание вводит пользователей в заблуждение – сбор данных все равно ведется. Как показывают опросы от 2018 года, 56,3 % респондентов считают, что режим инкогнито не позволяет Google видеть историю поиска пользователей. Группа инженеров, работающих в компании, тогда предлагала переименовать режим и сменить его иконку, но их инициатива была проигнорирована руководством.

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Известно, что истцы и Google уже договорились об урегулировании иска, но подробности не раскрываются широкой общественности – изначально речь шла о выплате компанией 5 миллиардов долларов, но, высокая вероятность, что стороны договорились на гораздо меньшую сумму. При этом не исключено, что ситуация повторится – в суд могут подать и другие пользователи, используя похожие формулировки. Исходя из этого, многие эксперты считают, что Google все-таки изменит название режима инкогнито в Chrome и предоставит для него более детальное описание.