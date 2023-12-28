Характеристики модели подобраны специально для обхода санкций США против Китая

Компания NVIDIA наконец-то официально представила видеокарту GeForce RTX 4090D – стоит напомнить, что это урезанная версия обычной RTX 4090, предназначенная для китайского рынка. Характеристики этого графического ускорителя специально подобраны так, чтобы он не подпадал под санкции США против Китая. При этом стоимость карты осталась прежней – 1599 долларов или 12999 юаней.

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Как выяснилось, графический процессор RTX 4090D обладает 14592 CUDA-ядрами против 16384 у стандартной RTX 4090. Урезан и TGP до 425 Вт против 450 (с возможностью увеличения до 480-600 у большинства модификаций), также сообщается о невозможности разгона, но эта информация требует подтверждения. А вот конфигурация видеопамяти не изменилась – урезанная версия «четыре тысячи девяностой» получила все те же 24 ГБ GDDR6X памяти с 384-битной шиной и эффективной частотой 21 ГГц. Выпускать RTX 4090D будут те же партнеры NVIDIA, что и RTX 4090 – MSI, Galax, Zotac, Inno3D и другие, при этом версии Founders Edition не предусмотрено. Что же касается оверклокинга – вероятно, информация о возможности или невозможности его разблокировки появится уже в ближайшие дни.