В его создание вложили денежные средства почти 5 миллионов любителей видеоигр

Как сообщают разработчики из команды Cloud Emperium Games, бюджет космического симулятора-долгостроя Star Citizen превысил 650 миллионов американских долларов – свои средства в него вложили уже почти 5 миллионов игроков. В среднем за месяц компания получает от 4 до 30 миллионов долларов, при этом несмотря на то, что разработка ведется уже более 10 лет, дата релиза проекта неизвестна.

Некоторые эксперты и представители игрового сообщества полагают, что игра не выйдет никогда или к моменту релиза значительно устареет с точки зрения геймплея и графики. Тем не менее, разработка действительно ведется – появляются как новые функции, так и новый контент. Так, в последнем обновлении в игру добавили поселения и дополнительные транспортные средства, пополнился и парк космических кораблей. Также Cloud Emperium переработали графику, усовершенствовав ее.

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В настоящий момент официально Star Citizen находится на этапе альфа-тестирования, но иногда в игре устраивают «дни открытых дверей», которые, согласно задумке, должны привлекать новых игроков. Пока такая схема работает. Кстати, буквально на днях разработчики выпустили отдельный ролик, посвященный итогам года.