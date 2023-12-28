Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
В Японии могут обязать Google и Apple разрешить установку приложений из любых источников
Ранее аналогичный закон был принят в Евросоюзе

реклама

Как сообщает Nikkei Asis, японские власти разрабатывают новый законопроект, который, в случае его принятия, обяжет Apple и Google разрешить установку приложений из сторонних источников. Подобный закон уже был принят в Европейском союзе – подавляющее большинство пользователей, согласно опросам, отнеслись к этому положительно. При этом в компании из Купертино изначально не хотели разрешать установку софта не из App Store. Формально в Apple заявляли, что это снизит уровень безопасности, но, как считают многие эксперты и значительная часть аудитории, «яблочные» просто хотели продолжать зарабатывать на огромных комиссиях, взимаемых с разработчиков приложений.

реклама

Операционная система Android, в отличие от iOS, позволяет устанавливать приложения из сторонних источников уже много лет, поэтому для Google больших проблем будущий закон не создаст. Что же касается в Apple – скорее всего, в компании также уже смирились, что ее обяжут отказаться от монопольного положения App Store. Кстати, японский законопроект предусматривает, помимо всего прочего, и необходимость обеспечения двумя техногигантами возможности для клиентов использовать сторонние методы платежей, не завязанные напрямую на их инфраструктуру.

#apple #google #приложения
Источник: gadgets360.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Apple Vision Pro 2 может выйти в 2027 году с улучшенным дисплеем
Будильники в iPhone 15 внезапно перестали срабатывать. Как это решить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вездеход ВСУ BvS 10 Viking сначала застрял в кустах, а потом был обнаружен и уничтожен сбросами
6
Apple временно возобновляет продажу часов, а акции Masimo упали на 4,6%
+
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
3
Зеленский: Производство военной техники на Украине выросло в три раза в 2023
13
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
4
Китай строит самый крупный в мире атомный контейнеровоз
7
Представлена док-станция, превращающая ноутбук в высокопроизводительный геймерский сетап
6
Станция НАСА «Юнона» приблизится к самому богатому вулканами спутнику Юпитера 30 декабря 2023 года
3
Поставляемые в следующем году Су-57 будут оснащены двигателями второго этапа
+
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
1
Зарплаты ИТшников в России пришли в движение – в 2024г «сеньорам» будут платить от 500 000 рублей
6
MediaTek объединилась с TSMC ради 3-нм чипсета
2
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
1
Самая высокая в мире деревянная ветряная турбина высотой 252 метра установлена в Швеции
1
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
Российская частная компания «Спутникс» заявила о выпуске более 120 космических аппаратов в 2023 году
3
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
2
Китай создает самый мощный гиперзвуковой двигатель в истории
+
К концу 2024 года США планируют взять на вооружение сразу 3 новые боевые машины
+
Gigabyte выпустила для плат AMD бета BIOS с AGESA 1101a для поддержки будущих APU Ryzen 8000G
+

Популярные статьи

США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
8
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
54
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
48
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
24
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
8
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
Малайзия испытывает серьезные проблемы с производством микросхем
+
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
42
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
7
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
6

Сейчас обсуждают

Blakek
06:47
Quest 3 и прошка лучше по всем параметрам, а вмр гарнитуры все мусор из-за софта майков, вот он их и не раскрывает
Microsoft отказывается от технологий виртуальной реальности
Garthar
06:45
Открою страшную тайну, но в столкновении с самолетами ежедневно гибнет больше птиц чем могут поджарить эти лазеры
США строят “лазерные сети", способные удерживать беспилотники в воздухе бесконечно долго
Виталий Вит
06:38
Закуй они нужны? Газпром помоему совсем совесть потерял на народные деньги гуляет как хочет
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
Такой то
06:17
Макрон обещает
Эммануэль Макрон обещает яркое будущее для французской космической программы
Yurchik
05:59
Доктор сказал в морг значит в морг
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
Алексей Сизиков
05:56
Так есть новые версии на 64 битные системы
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Yвесёделерчuk
05:56
Что она понимала? https://youtu.be/AO0cbTRYZK8 https://youtu.be/hTdiikDPsHk А этот, похоже, понимает https://twitter.com/aseptemberissue/status/1734560795814457675 https://www.rbth.com/lifestyle/3369...
Британская пресса признала, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией
Олег Попов
05:55
Вот у меня i3 10105f и rtx 4080, проц почти простаивает а видяха долбится в 2-ух сотку
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
Алексей Сизиков
05:35
Если ценник будет таким же негуманным то лучше палас взять или виву
Приложение Bluesky Frame Converter позволяет удвоить частоту кадров в видео на Radeon RX 6000/7000
Marik S
05:34
Устаревшая информация. Производители ноутбуков не дураки, чтобы развивать эту идею. Razer уже как-то предлагал такое решение так там стоимость с видеокартой и БП выходила как новый ноутбук
Представлена док-станция, превращающая ноутбук в высокопроизводительный геймерский сетап
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем