Ранее аналогичный закон был принят в Евросоюзе

Как сообщает Nikkei Asis, японские власти разрабатывают новый законопроект, который, в случае его принятия, обяжет Apple и Google разрешить установку приложений из сторонних источников. Подобный закон уже был принят в Европейском союзе – подавляющее большинство пользователей, согласно опросам, отнеслись к этому положительно. При этом в компании из Купертино изначально не хотели разрешать установку софта не из App Store. Формально в Apple заявляли, что это снизит уровень безопасности, но, как считают многие эксперты и значительная часть аудитории, «яблочные» просто хотели продолжать зарабатывать на огромных комиссиях, взимаемых с разработчиков приложений.

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Операционная система Android, в отличие от iOS, позволяет устанавливать приложения из сторонних источников уже много лет, поэтому для Google больших проблем будущий закон не создаст. Что же касается в Apple – скорее всего, в компании также уже смирились, что ее обяжут отказаться от монопольного положения App Store. Кстати, японский законопроект предусматривает, помимо всего прочего, и необходимость обеспечения двумя техногигантами возможности для клиентов использовать сторонние методы платежей, не завязанные напрямую на их инфраструктуру.