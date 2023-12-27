Санкции пошли таким проектам даже на пользу

Как сообщает РБК, после оттока с отечественного рынка значительной части западных правообладателей, включая известные стриминговые сервисы вроде Netflix, прибыль пиратских сервисов в среднем возросла на 70% – это как раз тот случай, когда санкции действительно пошли на пользу, хотя увеличение популярности пиратства вряд ли можно назвать положительной тенденцией. Согласно сведениям агентства InterMedia, рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России за последние два года вырос на 71,4% — с 7 миллиардов рублей в 2021 году до 12 миллиардов в 2023.

В InterMedia полагают, что подобная динамика наблюдается, потому что потребители по-прежнему хотят получать привычный контент. Согласны с этим тезисом и сторонние эксперты – если у пользователя нет простых и удобных путей для легального потребления контента, он будет искать нелегальные. При этом работу по стимулированию перехода россиян с пиратских фильмов, сериалов, игр и книг на легальные в будущем придется начинать если и не с нуля, то с серьезно подорванных позиций. Многие люди, уже привыкшие оплачивать подписку на тот или иной сервис, сейчас снова пользуются торрентами или нелегальными онлайн-кинотеатрами.