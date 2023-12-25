Наоки Йосида уверен в том, что их заменит облачный гейминг

Наоки Йосида, продюсер ролевой игры Final Fantasy XVI, являющейся эксклюзивом консоли Sony PlayStation 5, заявил, что, по его мнению, к 2030 году игровые приставки потеряют свою актуальность – любители видеоигр будут использовать ПК и сервисы облачного гейминга. Таким образом, у геймеров отпадет и необходимость в приобретении дорогостоящих графических ускорителей флагманского и субфлагманского сегментов. Высокое качество графики будут обеспечивать мощные сервера, расположенные в ЦОД, а низкая задержка будет достигаться за счет размещения таких ЦОД во множестве стран и городов.

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Успех сервисов облачного гейминга прогнозировали многие эксперты, но на текущем этапе у таких сервисов обнаружилось множество недостатков, включая не столь высокое качество изображения, как можно было бы ожидать, возникновение различного рода графических артефактов, высокие задержки и ощутимый инпут-лаг, а также необходимость стабильного высокоскоростного подключения к интернету. В результате популярность облачного гейминга оказалась во много раз ниже, чем ожидалось, а связанные с ним проекты стали закрываться – в качестве примера можно привести сервис Google Stadia.