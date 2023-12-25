Ранее о машине в сети появлялись многочисленные слухи и утечки

Китайская корпорация Xiaomi известна большинству российских потребителей прежде всего благодаря мобильным устройствам – причем нередко обладающим весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Но на самом деле компания производит также бытовую и кухонную технику и многое другое. А 28 декабря нынешнего года она официально презентует свой первый электромобиль, о котором ранее в сети появлялось множество слухов и утечек.

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Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, габариты седана составляют 4997/1963/1455 мм с колесной базой 3000 мм, также, по предварительной информации, электрокар будет поставляться в нескольких комплектациях под условными названиями Xiaomi SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Разница между ними будет заключаться в том числе в мощности электромоторов и емкости аккумуляторных батарей. Запас хода транспортного средства в зависимости от версии будет составлять от 670 до 800 км.

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Среди особенностей электрокара называются наличие автопилота с использованием лидаров, умных камер и других датчиков, возможность разблокировки машины по лицу водителя и использование операционной системы HyperOS, базирующейся на Android. Стоимость электрокара пока не раскрывается, как и дата начала продаж. Напоследок стоит отметить важный нюанс – глава Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о будущей презентации в социальной сети X (Twitter). Это может означать, что электрокар будет предлагаться на международном рынке. Анонсы для внутрикитайского рынка, как правило, размещаются в соцсети Weibo.