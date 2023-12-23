Их раскрыл проверенный инсайдер под ником momomo_us

Проверенный инсайдер под ником momomo_us, ранее неоднократно предоставлявший информацию, впоследствии находившую официальное подтверждение, опубликовал сведения о предварительных характеристиках будущих процессоров Intel Core 14-го поколения без поддержки ручного разгона. Судя по этим данным, многие новые CPU по ядерной формуле не будут отличаться от разгоняемых моделей, но получат не такие высокие рабочие частоты, при этом их TDP также будет урезан по сравнению со старшими версиями.

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Примечательно, что в линейку войдут даже 4-ядерные и 2-ядерные модели – процессоры Core i3 по-прежнему будут обладать только производительными, но не энергоэффективными ядрами. Что же касается ожидаемого прироста вычислительной мощности по сравнению с CPU 13-го поколения – он будет минимальным. Исключением станут разве что процессоры Core i7 – за счет добавления четырех дополнительных энергоэффективных ядер. К примеру, если у Core i7-13700 было 8 P-ядер и 8 E-ядер, то у Core i7-14700 будет уже 8 P-ядер и 12 E-ядер. В играх это производительности не прибавит, а вот разница в многопоточных рабочих приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой может быть значительной.