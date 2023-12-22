Компания привела в качестве доказательства результаты исследования

Как сообщает The Verge, компания Waymo, входящая в тот же холдинг Alphabet, что и Google, отчиталась об аварийности своих беспилотных автомобилей – она оказалась гораздо ниже, чем у транспортных средств, управляемыми водителями-людьми. Всего машины Waymo с автопилотом преодолели почти 11.5 миллионов километров в Финиксе, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Как выяснилось, самоуправляемые автомобили в 6.7 раза реже попадали в аварии, повлекшие за собой получение кем-либо травм, чем автомобили с водителями-людьми.

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Представители Waymo продолжают настаивать на том, что широкое распространение транспортных средств с автопилотом позволит снизить аварийность и смертность на дорогах. Многие эксперты в целом солидарны с заявлениями компании, но с важными оговорками. Автопилот хорошо работает только в привычных условиях, когда организована необходимая инфраструктура. В теории, в сложных случаях водители-люди, особенно опытные, будут справляться лучше, чем самоуправляемые авто. Примерами таких сложных случаев могут служить сельские грунтовые дороги без разметки, а также нестандартные погодные условия, такие, как снегопады со значительным снижением видимости.