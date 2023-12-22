Снизилась цена даже на "Игру года" - Baldur's Gate 3

В популярном игровом сервисе Steam от компании Valve стартовала ежегодная большая новогодняя распродажа – скидки на некоторые игры достигают 75%. Примечательно, что приобрести с дисконтом можно не только хиты прошлых лет и малоизвестные проекты, но и актуальную «Игру года» – классическую RPG Baldur’s Gate 3. Конечно, предлагаемая на нее скидка в 10% является скорее символической, но геймеры, откладывавшие приобретение этого шедевра, все равно могут воспользоваться таким поводом для покупки.

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Если говорить об играх, предлагаемых с максимальным дисконтом в 75%, среди них можно отметить, например, симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. Со скидкой в 60% предлагается приключенческая игра с элементами интерактивного кино Detroit: Become Human, со скидкой в 40% – «соулслайк» Action/RPG с открытым миром Elden Ring. Хватает на площадке и других интересных предложений – ознакомиться с ними можно на официальном сайте Steam. Мероприятие продлится до 4 января, а пользователи, ежедневно посещающие страницу акции, будут получать бесплатные стикеры. Также геймерам предлагается оставить свой голос за номинантов на премию Steam.