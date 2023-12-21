На закрытом сайте продавались различные запрещенные вещества

Как сообщает Forklog со ссылкой на данные американских СМИ, Апелляционный суд в США окончательно юридически оформил конфискацию 69 370 биткоинов (порядка 3 миллиардов долларов), принадлежащих закрытому теневому маркетплейсу Silk Road, на котором осуществлялась торговля запрещенными веществами. Среди истцов, среди прочих, значилось правительство США, ответчиком же выступал осужденный на два пожизненных срока основатель даркнет-ресурса Росс Ульбрихт.

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Министерство юстиции США подвергло активы маркетплейса аресту еще в 2020 году, но процесс их конфискации в связи с юридическими тонкостями затянулся надолго. В августе нынешнего года Районный суд Северной Калифорнии вынес постановление о конфискации криптовалюты Silk Road, и сейчас с доводами инстанции согласился Апелляционный суд. По данным американских журналистов, обменом биткоинов на валюту может заняться брокерская компания Battle Born Capital из Лас-Вегаса, значащаяся в числе истцов наряду с правительством. Чаще всего конфискованные правоохранителями США у преступников активы уходят с молотка, а полученные с их продажи доходы обращаются в пользу государства.