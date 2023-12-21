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[Zero]
В Steam теперь можно скрывать игры от друзей
Обновление клиента принесло и еще несколько новых функций

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Компания Valve презентовала очередное обновление клиента Steam, которое принесло с собой ряд важных функций. Например, игры теперь можно помечать как приватные – они будут скрыты от посторонних глаз, включая пользователей из списка друзей. Они перестанут отображаться везде, так что другие игроки не смогут увидеть внутриигровой статус и активность. Вероятно, нововведение связано с увеличением в Steam количества игр с пометкой 18+. Настроить видимость того или иного проекта можно как при покупке, так и позднее. Менять параметры видимости также можно без ограничений.

Среди других важных изменений – добавление возможности покупать подарки сразу нескольким друзьям, а также упрощение прикрепления к таким подаркам сообщений. А еще добавленные в корзину товары теперь будут отображаться сразу на всех устройствах, а не только на том, на котором они были добавлены. В настоящий момент описанное обновление распространяется в качестве бета-версии – чтобы получить его, необходимо присоединиться к тестированию клиента Steam, установив в настройках галочку Steam Beta Update.

#игры #steam #valve #гейминг
Источник: 3dnews.ru
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