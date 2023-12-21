Об этом говорится в исследовании «Тинькофф»

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф», в 2023 году телефонные мошенники чаще всего звонили своим потенциальным жертвам в будни во второй половине дня. По мнению опрошенных экспертов по информационной безопасности, такое время злоумышленники выбирают не просто так: когда люди заняты рабочими вопросами, они нередко или быстро бросают трубку (тогда мошенник просто продолжает обзвон) или, напротив, предоставляют собеседнику больше информации, чем обычно.

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Подтвердили сведения и в других банках: так, согласно статистике ВТБ, чаще всего мошенники звонят в середине рабочей недели (со вторника по четверг) с 13:00 до 20:00. Если человек занят рабочими или личными делами, его проще застать врасплох и выудить у него те или иные данные, в том числе персональные или финансовые. Есть и еще одна причина такого выбора времени. Одна из наиболее уязвимых для всевозможного телефонного мошенничества категорий граждан – это пенсионеры. В выходные дни рядом с пенсионерами значительно чаще находятся их родственники, что усложняет задачу злоумышленникам. А еще звонки с неизвестных номеров в рабочее время могут вызывать больше доверия, чем вечерние звонки.

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Проще говоря, выбор мошенниками времени обзвона связан с практическими соображениями – как и в маркетинге, у преступников есть «уровень конверсии», и днем в будни он выше, чем в выходные вечером. Злоумышленники используют как проверенные временем и до сих пор эффективно работающие схемы обмана («безопасные счет» и другие), так и сиюминутные, связанные с новостной повесткой. Например, сейчас, во время проведения специальной военной операции, мошенники часто пытаются вывести жертву из равновесия, заявляя, что с ее счета поступали деньги на счета Вооруженных сил Украины, что является преступлением по российским законам. Человека, находящегося в состоянии эмоциональной нестабильности, проще обмануть, и преступники активно этим пользуются. Также эксперты отмечают рост числа случаев использования мошенниками приложений для удаленного доступа к смартфону – их, как правило, маскируют под антивирусы или банковский софт.