Этим займется принадлежащий МТС разработчик телекоммуникационного оборудования «Иртея»

Как сообщает издание «Коммерсант», в 2024 году в России планируется запуск производства отечественных базовых станций 5G – их выпуском займется принадлежащая МТС компания «Иртея». На предприятии томского «Микрана» (легко перепутать с зеленоградским «Микроном») будут производиться базовые станции, поддерживающие связь как четвертого, так и пятого поколения.

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В МТС намерены начать тестирование своих базовых станций в Москве и Подмосковье уже в первом-втором квартале следующего года. В перспективе «Иртея» сможет выпускать 5-10 тысяч базовых станций ежегодно, хотя в 2024 году планируется произвести только 1 тысячу. При этом, несмотря на локализацию производства, доля импортных компонентов в таких устройствах, по предварительным данным, на первом этапе будет превышать 90%. Как считают отраслевые эксперты, одна БС будет стоить порядка 1.5-2 миллионов рублей – как и комплекты Nokia, Ericsson и Huawei, если приобретать их напрямую. К сожалению, оборудование первых двух компаний сейчас недоступно – они ушли из России. Что же касается Huawei – китайская корпорация также сократила масштабы своей деятельности на территории РФ, опасаясь санкций.