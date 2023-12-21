В зависимости от сложившейся рыночной ситуации

Известный инсайдер и автор YouTube-канала Moore's Law is Dead рассказал об имеющихся у него в распоряжении новых сведениях о сроках выхода графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5000. Согласно данным источника, NVIDIA теоретически может организовать релиз уже в четвертом квартале 2024 года, но без необходимости предпочтет этого не делать – гораздо более вероятным вариантом выглядит анонс новых видеокарт в рамках выставки CES 2025 с поступлением их в продажу в первом квартале 2025 года.

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Один из важнейших факторов, который не могут не учитывать в NVIDIA – это запуск главным конкурентом, компанией AMD, графических ускорителей RDNA 4. Если они окажутся успешными и станут обгонять по продажам видеокарты RTX 4000 Ada Lovelace, решение о выходе на рынок принципиально новой линейки GPU может быть принято раньше. Также инсайдер говорит о том, что ожидать столь же значительного прироста производительности при смене поколений, что наблюдался при переходе от RTX 3000 к RTX 4000 не стоит. Вероятно, дело тут в том, что ранее NVIDIA перешла с техпроцесса Samsung на более совершенные технологические нормы тайваньского полупроводникового гиганта TSMC, что и позволило резко нарастить производительность и энергоэффективность. Еще один такой скачок в ближайшие два года вряд ли возможен.