Уже были уволены как минимум три человека

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, корпорация Xiaomi уволила как минимум троих сотрудников за сливы сведений о будущем электромобиле. В компании полагают, что работники, о которых идет речь, без уведомления работодателя посещали встречи с инвестиционными фирмами и распространяли недостоверную информацию, тем самым вводя участников рынка в заблуждение. Представители Xiaomi полагают, что серия таких инцидентов нанесла финансовый и репутационный урон автомобильному направлению фирмы. Уволенные же сотрудники нарушили свои обязательства по конфиденциальности и будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Китая.

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Помимо всего прочего, в Xiaomi заявили, что понесут ответственность и представители двух СМИ, нарушивших соглашение о неразглашении и опубликовавших утекшую информацию о будущем электрокаре компании – им придется принести публичные извинения и выплатить штрафы. Ранее основатель и гендиректор корпорации, Лэй Цзюнь, рассказал что Xiaomi инвестировала в проектирование, разработку и тестирование своего первого транспортного средства значительно больше финансов, чем обычно инвестируют автопроизводители.