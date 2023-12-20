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[Zero]
Без яиц к Новому году россияне не останутся – помогут турки и иранцы
ЕЭК разрешила обнулить пошлины на поставку яиц в Россию

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За последний месяц в России значительно подорожали куриные яйца – цены на них в ряде регионов сравнялись с ценами в США, хотя разница в средней заработной плате между двумя странами – более 5 раз. Проблема оказалась настолько острой и животрепещущей, что соответствующий вопрос даже задали президенту РФ Владимиру Путину в ходе декабрьской пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

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Как заявил российский лидер, причина резкого удорожания яиц – сбой в работе правительства, которое своевременно не открыло импорт. Президент принес за это гражданам свои извинения и пообещал, что проблема в ближайшее время будет решена. Вскоре после этого Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение на 6 месяцев убрать пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января 2024 года – ранее они были установлены на уровне 15%. Сообщается, что завозиться продукция будет из таких стран, как Турция, Иран и Азербайджан. Подобные меры позволят остановить рост цен на куриные яйца, которые являются социально значимым товаром и важным пищевым продуктом. Стабилизация цен ожидается в течение месяца.

#россия #экономика #яйца
Источник: rbc.ru
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