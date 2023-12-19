Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Midea представила стирально-сушильную машину WASHBOT с док-станцией для робота-пылесоса
Она предназначена в первую очередь для небольших квартир

реклама

Компания Midea презентовала уникальную стирально-сушильную машину, получившую название WASHBOT. Новинка предназначена в первую очередь для небольших квартир, а ее нестандартность заключается в наличии в нижней части устройства док-станции для робота-пылесоса. В компании считают, что подобное совмещение функций наверняка заинтересует владельцев и арендаторов жилья малой площади. Собирать деньги на производство новинки намерены на площадке Indiegogo.

реклама

Сообщается, что машина способна сушить белье при температуре 42 градуса по шкале Цельсия, а также обладает рядом интеллектуальных функций, способствующих повышению эффективности стирки и сушки. Что же касается робота-пылесоса – он способен убрать территорию до 200 квадратных метров без необходимости пополнения запаса энергии. Сколько будет стоить новинка от Midea – на данном этапе не сообщается. Также неизвестно, как инженеры компании решили проблему устойчивости стирально-сушильной машины: ее центр тяжести из-за док-станции для робота-пылесоса может располагаться слишком высоко, и если это действительно так, при стирке устройство может шататься.

#анонс #бытовая техника #стиральные машины #роботы-пылесосы #midea
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Chieftec представила просторные компьютерные корпуса Apex и Apex Air
Первые новости о iPhone 16: ожидаются радикальные инновации в дизайне
Российский смартфон «Р-ФОН» представлен официально – он базируется на SoC Helio G99
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
9
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
14
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
2
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
10
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
12
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
1
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
6
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
13
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
2
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
8
Первое испытание полутвердотельного аккумулятора емкостью 150 кВт*ч на электромобилей NIO ET7
3
Netflix пробует создать свою версию Star Wars
+
Депутат Крашенинников предложил смягчить ряд статей Уголовного кодекса
2
Швеция намерена вернуть свою атомную энергетику, построив АЭС малой мощности
3
Volkswagen рассматривает перенос заводов за пределы Европы
2
Российские ученые изобрели метод создания топлива из пластиковых отходов
2
Азиатские покупатели удобрений ищут альтернативы из-за ограничений Китая
2
В каталоге одного из европейских ритейлеров появились видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Super
+

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
17
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
6
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
40
Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
1
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
17
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
14
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
16
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
18
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
38
Какие игры мы ждем в 2024 году
9

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
15:17
Если чё, то европейские государства особо и не планируют какую-то перспективу отношений с РФ, по сему надо успокоиться и возбудитьси на реконструкции и возрождении ОЛ ЛенВО что на дворцовой. Финляндия...
GeForce RTX 4090D поступит в продажу 28 декабря в Китае
Я
15:16
Естественно, серить в шаровары национальная забава Наукраинцев.
ВСУ получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe
DIP48
15:11
Не видишь, потому что не можешь. Ты глуп, можешь только как бот повторять одни и те же заученные мантры и заклинания. Своего ума у тебя нет. Все твои любимые революции погрязли в крови. И ты хочешь, ч...
"Илья Муромец"- человек и самолет Первой Мировой
8kadr
15:11
последние такие вроде 1050 были
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
8kadr
15:10
можно в low формате взять
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
pOdOnOg
15:10
Херня случается, новый год на носу.
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Иван Горыныч
15:09
Вам бы да по моргам Крыма от Джанкоя до Армянска... растянуть... .
GeForce RTX 4090D поступит в продажу 28 декабря в Китае
Bamboliny
15:07
У меня есть эта карта, я прекрасно знаю ее возможности и недостатки. Сравнивать взятую от барабана игровую карту с музыкальным плеером - весьма сомнительное решение.
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
Иван Горыныч
15:07
Можно конечно долго смеяться, но бюджет Пентагона подрос до $1 триллиона, тогда как годовой бюджет России припух до скромных $240 млрд.🤣🤣🤣
США до конца декабря передадут Украине ещё один пакет военной «помощи»
[Zero]
15:05
Не забирать в ПВЗ если есть малейшие сомнения.
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем