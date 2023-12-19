Она предназначена в первую очередь для небольших квартир

Компания Midea презентовала уникальную стирально-сушильную машину, получившую название WASHBOT. Новинка предназначена в первую очередь для небольших квартир, а ее нестандартность заключается в наличии в нижней части устройства док-станции для робота-пылесоса. В компании считают, что подобное совмещение функций наверняка заинтересует владельцев и арендаторов жилья малой площади. Собирать деньги на производство новинки намерены на площадке Indiegogo.

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Сообщается, что машина способна сушить белье при температуре 42 градуса по шкале Цельсия, а также обладает рядом интеллектуальных функций, способствующих повышению эффективности стирки и сушки. Что же касается робота-пылесоса – он способен убрать территорию до 200 квадратных метров без необходимости пополнения запаса энергии. Сколько будет стоить новинка от Midea – на данном этапе не сообщается. Также неизвестно, как инженеры компании решили проблему устойчивости стирально-сушильной машины: ее центр тяжести из-за док-станции для робота-пылесоса может располагаться слишком высоко, и если это действительно так, при стирке устройство может шататься.