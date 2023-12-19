Он предназначен для коммерческого использования

Хорошо знакомая российским потребителям компания Nokia презентовала защищенный смартфон под названием IS540.2 – он был разработан в кооперации с немецкой фирмой i.safe. Модель базируется на SoC Qualcomm QCM6490 – специализированной версии Snapdragon 778. Объем ОЗУ составляет 8 ГБ, а емкость флеш-накопителя – 128 ГБ. Также поддерживается установка карт памяти. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4400 мА*ч. Батарея съемная – для замены не требуется каких-либо специальных инструментов.

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Nokia IS540.2 обладает 6-дюймовым FullHD экраном на IPS матрице. Разрешение основной камеры составляет 48 мегапикселей, фронтальной – 5 мегапикселей. Также производитель сообщает о наличии пары разъемов для SIM-карт и поддержке Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Модель является ударостойкой и защищена от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68. Функционирует смартфон под управлением Android 12. Nokia IS540.2 предназначен для применения в таких отраслях, как горнодобывающая и нефтяная промышленность, и обладает требуемыми сертификатами безопасности. Стоимость аппарата пока не раскрывается.