В первую очередь речь идет о чипах для документов и банковских карт

Как сообщает издание «Коммерсант», расположенное в Зеленограде российское предприятие «Микрон» в 2023 году выпустило в 2.6+ раза больше чипов для документов и пластиковых карт, чем годом ранее. В 2024 году компания намерена нарастить объемы производства еще на 50-70% – как за счет открытия дополнительных линий, так и за счет совершенствования уже существующих. По мнению ряда экспертов, отечественные производители микроэлектронной продукции успешно адаптировались к наложенным некоторыми государствами ограничениям и способны работать над увеличением своих мощностей.

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Всего в 2023 году «Микроном» было выпущено порядка 7.5 миллионов чипов для документов и пластиковых карт, при этом 4 миллиона из них пошли на загранпаспорта. Ранее, в начале текущего года в России наблюдался дефицит чипов для биометрических загранпаспортов – в некоторых регионах даже приостанавливали их выдачу, в результате чего граждане могли получить лишь документы старого образца. Похожая проблема наблюдалась и с пластиковыми картами – некоторые производители даже подали на «Микрон» в суд из-за задержек поставок. Урегулировать противоречия удалось при помощи Минпромторга. Также источник «Коммерсанта» заявил, что в 2024 году производство чипов начнется и на предприятии «НМ-Тех», созданном на основе подвергнутого процедуре банкротства «Ангстрема-Т». В текущем году там занимались восстановлением и донастройкой производственного оборудования.