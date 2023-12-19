Впрочем, история завершилась благополучно - деньги уже вернули, проводится проверка

Как сообщает новостное издание Baza, более 60 клиентов российского маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо заказанных смартфонов iPhone от компании Apple отвертки с наборами бит, мыло и другие сравнительно недорогие товары, по габаритам и массе схожие с мобильными устройствами. В «Мегамаркете» заявили, что разбираются в ситуации и уже вернули пострадавшим клиентам денежные средства.

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По информации журналистов, клиенты заказывали флагманские смартфоны iPhone 15 Pro Max, продавцы же, в свою очередь, заявляют, что упаковывали товар с видеофиксацией. Одним из главных подозреваемых является проработавший менее 2 недель водитель, отвозивший коробки с заказами на центральный склад, с которого их забирали курьеры. Он отстранен от работы, хотя точка в деле с загадочным исчезновением дорогостоящей техники еще не поставлена.

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Ранее в СМИ уже появлялась информация о подмене смартфонов и цифровой техники сотрудниками различных маркетплейсов и интернет-магазинов. Именно из-за таких инцидентов некоторые потребители опасаются пользоваться услугами подобных площадок: доказать свою правоту в итоге удается не всегда. Эксперты в данном случае рекомендуют вскрывать и осматривать дорогостоящий товар непосредственно в пункте выдачи, под камерами, и не заказывать его доставку на дом.