Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Видеокарты RTX 4090 D для Китая могут выйти до конца 2023 года
Сообщается, что одна из вероятных дат релиза – 28 декабря

реклама

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на информацию, полученную от издания Expreview, релиз «урезанной версии» графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4090 для Китая под названием RTX 4090 D (Dragon) может состояться до конца 2023 года. Предполагаемая дата релиза – 28 декабря, при этом в настоящий момент неизвестно, идет ли речь только об официальной презентации или сразу о начале продаж.

реклама

Ранее NVIDIA пришлось прекратить поставки видеокарт RTX 4090 в Китай из-за американских санкций. В свою очередь, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что это вопрос национальной безопасности, поэтому обход компанией санкций будет контролироваться, и, при необходимости, пресекаться. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг, в свою очередь, сообщил, что   корпорация будет предлагать продукцию в соответствии с американским законодательством.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По предварительной информации, графический ускоритель RTX 4090 D будет отличаться от базовой версии RTX 4090 уменьшенными рабочими частотами, а также невозможностью увеличения TGP и ручного разгона. Сведений о конфигурации GPU, объеме видеопамяти и ее пропускной способности пока нет, но эксперты предполагают, что новинка получит 24 ГБ памяти и 384-битную шину, как и оригинал.

#nvidia #видеокарты #китай #санкции #rtx 4090 #rtx 4090 d
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Что заставило гендиректора Boeing выложить 40 000 долларов за ужин с Си Цзиньпином
Radeon RX 7700 XT в США стоит всего $400 – почему геймеры всё равно купят GeForce RTX 4060 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
4
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
6
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
32
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
1
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
3
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
7
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
1
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
2
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
1
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
1
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
6
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
13
6 бесплатных игр в Steam
+
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
17
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
90
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
4
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
12:29
При возврате тоже до трусов обыскивать будут?)))
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
-=metallist=-
12:28
Ага, для Хуанга)
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
-=metallist=-
12:27
Конечно! Те, кто по зомбоящику рекламу увидел, кто его еще смотрит.
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Джон Сильвер
12:24
Иск то к Газпрому, который не смог организовать поставки в Индию :)
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
-=metallist=-
12:24
А где новости про это?
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
-=metallist=-
12:24
Это еще что! Как вам такой развод? Складывается впечатление, что юр. лица в массе своей или не пуганные идиоты или имбецилы, которые егэ по блату на 100 баллов сдали и считают, что жизнь уже удалась, ...
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Eisbrecher
12:23
На днях - это на прошлой неделе? Да, морозы стояли. У меня обратку гура и масляный фильтр выдавило к хренам. Благо цена вопроса - тысяча рублей с учетом работы.
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Анатолий Павлюшин
12:20
А Хром шустрее работает.
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
swr5
12:19
То что революционно для америки, для России уже серая обыденность. По гиперзвуку Штаты в лаптях еще ходят.
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
Дмитрий Зяблов
12:18
Горлыныч, ты зачем какахи жрёшь за сикелем? 🤔
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем