Сообщается, что одна из вероятных дат релиза – 28 декабря

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на информацию, полученную от издания Expreview, релиз «урезанной версии» графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4090 для Китая под названием RTX 4090 D (Dragon) может состояться до конца 2023 года. Предполагаемая дата релиза – 28 декабря, при этом в настоящий момент неизвестно, идет ли речь только об официальной презентации или сразу о начале продаж.

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Ранее NVIDIA пришлось прекратить поставки видеокарт RTX 4090 в Китай из-за американских санкций. В свою очередь, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что это вопрос национальной безопасности, поэтому обход компанией санкций будет контролироваться, и, при необходимости, пресекаться. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг, в свою очередь, сообщил, что корпорация будет предлагать продукцию в соответствии с американским законодательством.

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По предварительной информации, графический ускоритель RTX 4090 D будет отличаться от базовой версии RTX 4090 уменьшенными рабочими частотами, а также невозможностью увеличения TGP и ручного разгона. Сведений о конфигурации GPU, объеме видеопамяти и ее пропускной способности пока нет, но эксперты предполагают, что новинка получит 24 ГБ памяти и 384-битную шину, как и оригинал.