Он сделал это первым из кандидатов

Как сообщают российские СМИ, действующий глава государства Владимир Путин стал первым кандидатом в президенты, официально подавшим документы в ЦИК. Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение российского лидера в качестве кандидата на выборы 2024 года. Сообщается, что Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, а значит, для регистрации ему предстоит собрать 300 тысяч подписей от граждан России в свою поддержку. По предварительным данным, со сбором подписей будут помогать волонтеры ряда политических партий, а также «Народного фронта».

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Выборы президента РФ, согласно решению, ЦИК, должны пройти в трехдневный срок, с 15 по 17 марта 2024 года. Помимо физического голосования на участках, а также надомного голосования, предусмотрено и голосование в электронном формате. Инаугурация запланирована на 7 мая 2024 года. Говорить о формировании списка кандидатов пока рано – кроме Владимира Путина, другой инициативной группой была выдвинута кандидатура журналистки Екатерины Дунцовой, но неизвестно, удастся ли ей собрать подписи и зарегистрироваться.