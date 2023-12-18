Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Путин подал документы для участия в выборах президента в 2024 году
Он сделал это первым из кандидатов

реклама

Как сообщают российские СМИ, действующий глава государства Владимир Путин стал первым кандидатом в президенты, официально подавшим документы в ЦИК. Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение российского лидера в качестве кандидата на выборы 2024 года. Сообщается, что Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, а значит, для регистрации ему предстоит собрать 300 тысяч подписей от граждан России в свою поддержку. По предварительным данным, со сбором подписей будут помогать волонтеры ряда политических партий, а также «Народного фронта».

реклама

Выборы президента РФ, согласно решению, ЦИК, должны пройти в трехдневный срок, с 15 по 17 марта 2024 года. Помимо физического голосования на участках, а также надомного голосования, предусмотрено и голосование в электронном формате. Инаугурация запланирована на 7 мая 2024 года. Говорить о формировании списка кандидатов пока рано – кроме Владимира Путина, другой инициативной группой была выдвинута кандидатура журналистки Екатерины Дунцовой, но неизвестно, удастся ли ей собрать подписи и зарегистрироваться.  

#политика #путин #владимир путин #выборы
Источник: mir24.tv
8
Показать комментарии (8)

Материалы по теме

О причинах, по которым СССР вынужден был испытать самую мощную бомбу в мире
Washington Post: Путин завершает 2023 год "на коне" и с энтузиазмом смотрит в будущее
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
+
Новый судоходный маршрут соединит Китай и Россию через Казахстан
5
Покупатель автомобилей обманом заставил чат-бота Chevy AI "продать" Tahoe за 1 доллар
+
Россия национализировала крупный, стратегически важный Соликамский магниевый завод
5
Ракета Джеффа Безоса New Shepard не смогла взлететь из-за системной проблемы
6
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
Volkswagen рассматривает перенос заводов за пределы Европы
3
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
19
Компания Qualcomm представила свой новый процессор Snapdragon X Elite
+
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
1
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
+
Истребитель шестого поколения Tempest будет производиться тремя странами
1
Google бесплатно превращает Mac и ПК в Chromebook
3
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
+
Швеция и Дания отправят на Украину современные БМП CV90 на сумму свыше $263 млн
5
Спикер ВВС ВСУ признал бесполезность F-16 в борьбе с баллистическими ракетами
2
Контакты в Google теперь умеют показывать текущее местоположение других пользователей
3
Steam отказывается от поддержки Windows 7 – в чём причина, и почему геймерам не дали права выбора
6
Sony официально запретила продавать диски для приставок PlayStation – чем это грозит геймерам
8

Популярные статьи

Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
3
На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
5
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
32
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
69
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
14
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Что представляет собой ДНК и как она функционирует
2
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
7
The Day Before - история обмана
1
Гайд по выбору игровой консоли к новогодним праздникам 2024 года
11

Сейчас обсуждают

Блейд
17:59
У кого что болит, тот о том и говорит. А я за Россию, за уничтожение всей Европы потому что она хочет уничтожить Россию
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Вася Пупкин
17:59
так чО там по вьетнамам, йеменам, афганистанам, ливиям и т.д.? другое (с)
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Truth Sееker
17:59
Совсем не нацизм
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Блейд
17:58
Да мне плевать как там твои нацисты поступали. Ну я знаю одно, вы хотели убить детей, а вы очень пытались это сделать. А теперь бумеранг, мы их обучим воевать против вас, так что готовьтесь мрази
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
A224
17:58
так как гейфон только у пидоров это кнопка захвата точки ЖЫ в жопе
iPhone 16 получат новую «Кнопку захвата» - разбираемся что это такое
Кукурузка
17:58
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии ФША + опыт ВС РФ в СВО = хандец пидорстану с лизунами и подхалимами.
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Truth Sееker
17:58
Нацисты кстати также поступали, вывозили чужих детей, прививали им свою нацистскую идеологию, в надежде в будущем сделать их своими солдатами
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Блейд
17:56
Их вывезли, чтобы их не поубивали хайморсы и шторм shadow. Если даже бы их всех убили, все бы западные СМИ молчали.. Нам плевать на вас, мы ценим будущих защитников отечества. Которые будут уничтожат...
Численность ВС РФ превысит число действующих военных Армии США
Кукурузка
17:55
Эт чё как Кал оф Дути 1,2 ?
Час победы. Обзор игры Hour of Victory
Чaтo-Б0t
17:54
На, подкрепись, трудяга.
США заявляют о разработке гиперзвукового двигателя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем