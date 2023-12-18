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Футболист Криштиану Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам Google за всю историю
Форвард считается одним из лучших игроков XXI века

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Как сообщают СМИ, знаменитый футболист Криштиану Роналду стал самым популярным спортсменом по запросам Google за всю историю с момента появления поисковика – с 1998 года. Португалец неоднократно становился обладателем престижных футбольных наград – «Золотого мяча» и «Золотой бутсы», а также собрал множество титулов, включая звания чемпиона Европы, пятикратного победителя Лиги Чемпионов, а также победителя регулярных чемпионатов Англии, Испании и Италии. Также Роналду является самым результативным бомбардиром на уровне сборных и признается экспертами одним из лучших футболистов XXI века.

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Сам Криштиану уже отреагировал на новость, поблагодарив Google в социальной сети X (ранее – Twitter). В настоящий момент 38-летний спортсмен выступает за саудовский клуб «Аль-Наср» - в нынешнем сезоне за 22 игры он отметился 23 голами и 9 голевыми передачами. В сети у Роналду множество как фанатов, так и хейтеров, которые считают форварда слишком эгоцентричным и самовлюбленным. Оппоненты же возражают, что футболист заслужил право на самовлюбленность, поскольку предъявляет к себе крайне жесткие требования, а также доказал в ходе своей долгой карьеры, что является одним из лучших на планете в своей профессии.

#google #футбол #поиск #криштиану роналду
Источник: championat.com
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