Об этом сообщили эксперты "Лаборатории Касперского"

Как сообщили в «Лаборатории Касперского», телефонные и интернет-мошенники стали чаще использовать предлог продления срока действия SIM-карты для незаконного получения личных и финансовых данных граждан, а также хищения их денежных средств. В большинстве случаев, цель преступников – выманить у жертвы авторизационные данные от портала оператора связи, чтобы иметь возможность зайти в ее личный кабинет.

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Мошенническая схема выглядит так: гражданину звонит некий человек и представляется сотрудником оператора связи, после чего заявляет, что срок действия SIM-карты якобы заканчивается, и чтобы использовать ее в дальнейшем, его необходимо продлить. При этом в личном кабинете это в настоящий момент сделать невозможно – действовать необходимо через «сотрудника». В ходе дальнейшего диалога злоумышленник, войдя в доверие к жертве, пытается получить логин и пароль от личного кабинета на сайте оператора связи, после чего, получив от гражданина еще и одноразовый код, установить переадресацию или выпустить eSIM. Если это удается – преступник по возможности опустошает банковские счета и карты жертвы, а также снимает все деньги со счета ее мобильного телефона.

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По данным «Лаборатории Касперского», в ноябре 2023 года почти 20% всех звонков поступали с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. Всего же 94% российских абонентов получали те или иные спамерские звонки, включая отфильтрованные антиспам системами или отклоненные.