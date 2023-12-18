Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело

Как сообщают СМИ, в одном из помещений, использующихся для работы главнокомандущего Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного были выявлены прослушивающие устройства. Также прослушку нашли и у ряда сотрудников Залужного. Службой безопасности Украины (СБУ) было возбуждено уголовное дело. При этом в СБУ рассказали, что устройства якобы были в неработающем состоянии, и каких-либо записей на них обнаружено не было. Дальнейшее покажет экспертиза.

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Ранее журналисты ряда изданий сообщали о вероятном конфликте между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, главком публично заявлял, что текущая ситуация на линии соприкосновения является тупиковой, Зеленский же не соглашался с таким утверждением. Также, согласно некоторым сообщениям, в офисе Зеленского опасаются популярности генерала среди граждан Украины и его возможных политических амбиций – в том числе, президентских. Официально представители украинского президента отрицали наличие какого-либо конфликта в руководстве страны, отрицали они и наличие каких-либо планов по увольнению Залужного.