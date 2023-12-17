Но, скорее всего, вследствие ошибки сотрудника

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, в каталоге европейского ритейлера Proshop было обнаружено сразу несколько карточек графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090 Super – после этого в сети снова начали распространяться слухи об их скором анонсе. Здесь стоит напомнить, что в рамках выставки CES 2024, которая пройдет в начале января следующего года, ожидается презентация таких видеокарт, как RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super. Об ультимативной версии «четыре тысячи девяностой» ранее информации от проверенных инсайдеров не поступало.

реклама

Эксперты Videocardz полагают, что появление в каталоге Proshop графических ускорителей RTX 4090 Super с большой вероятностью является ошибкой сотрудников магазина – если бы NVIDIA действительно готовила к выпуску такие видеокарты, информация об этом уже просочилась бы в сеть. И действительно – о новых «зеленых» GPU обычно становится известно задолго до их официальной презентации. Есть и еще один факт, свидетельствующий в пользу данной гипотезы. В характеристиках «RTX 4090 Super» в каталоге Proshop было указано, что карты обладают 16384 CUDA ядрами – как и обычная версия RTX 4090. Маловероятно, что NVIDIA выпустила бы обновленную версию флагманской видеокарты, не увеличив количество CUDA-ядер, ведь в чипе AD102 их 18432.