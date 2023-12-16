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[Zero]
Смартфон Tecno Spark 20 Pro за 100 долларов получил 108 Мп-камеру, 8/256 ГБ памяти и экран на 120 Гц
Это впечатляющие характеристики для своего ценового сегмента

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Как сообщает популярный ресурс GSMArena, компания Tecno представила смартфон Spark 20 Pro, стоимость которого выглядит неправдоподобно низкой, если учитывать характеристики. Устройство будет предлагаться всего за 100 долларов – и это при том, что оно базируется на SoC Helio G99 от MediaTek в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти на флеш-накопителе, а также обладает FullHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

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Выделяется по сравнению с конкурирующими решениями смартфон и качеством основной камеры – она 108-мегапиксельная. Дополнительные камеры – более типичные для рассматриваемого ценового сегмента. Также аппарат получил аккумуляторную батарею на 5000 мА*ч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Работает Tecno Spark 20 Pro под управлением ОС Androd 13 с графической надстройкой HiOS. Из дополнительных особенностей смартфона можно отметить наличие бокового сканера отпечатков пальцев и разъема для наушников. Устройство уже предлагается на рынке Филиппин за 5600 песо (около 100 долларов США), и если на международном рынке его цена сохранится на том же уровне, оно может стать лучшим предложением в своей категории. Впрочем, даже если нет – наверняка найдутся дельцы, которые будут перепродавать смартфоны, предназначенные для рынков других стран.

#смартфоны #мобильные устройства #tecno
Источник: gsmarena.com
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