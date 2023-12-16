Это впечатляющие характеристики для своего ценового сегмента

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, компания Tecno представила смартфон Spark 20 Pro, стоимость которого выглядит неправдоподобно низкой, если учитывать характеристики. Устройство будет предлагаться всего за 100 долларов – и это при том, что оно базируется на SoC Helio G99 от MediaTek в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти на флеш-накопителе, а также обладает FullHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

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Выделяется по сравнению с конкурирующими решениями смартфон и качеством основной камеры – она 108-мегапиксельная. Дополнительные камеры – более типичные для рассматриваемого ценового сегмента. Также аппарат получил аккумуляторную батарею на 5000 мА*ч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Работает Tecno Spark 20 Pro под управлением ОС Androd 13 с графической надстройкой HiOS. Из дополнительных особенностей смартфона можно отметить наличие бокового сканера отпечатков пальцев и разъема для наушников. Устройство уже предлагается на рынке Филиппин за 5600 песо (около 100 долларов США), и если на международном рынке его цена сохранится на том же уровне, оно может стать лучшим предложением в своей категории. Впрочем, даже если нет – наверняка найдутся дельцы, которые будут перепродавать смартфоны, предназначенные для рынков других стран.