Начало поставок запланировано на 2025 год

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, сервис каршеринга BelkaCar и компания «Кама», готовящая к выпуску российские электрокары «Атом», подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним каршеринг планирует приобрести 25 тысяч электромобилей, что поспособствует увеличению их узнаваемости, и, возможно, популярности, поскольку в каршеринге транспортное средство сможет опробовать любой желающий водитель. В перспективе фирмы предложат и совместную программу лояльности.

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Рабочий прототип отечественного электромобиля «Атом» был презентован в Москве весной 2023 года, релизная же версия, согласно предварительным данным, сможет проехать до 500 км без необходимости пополнения запаса энергии аккумуляторных батарей, а также сможет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Электрокар планируют оснастить множеством цифровых систем, включая сенсорный экран на рулевом колесе и проекцию с функцией дополненной реальности на лобовом стекле.

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Эксперты и интернет-комментаторы реагируют на новости об «Атоме» по-разному: одни говорят о необходимости импортозамещения и правильности развития отечественного автопрома, а также выражают надежды на то, что электрокар станет второй «Окой – доступным городским транспортным средством. Другие же в основном высказываются в скептическом тоне, напоминая о провале «Ё-мобиля» и множестве российских технологических проектов, не доживших до стадии массового производства или оказавшихся коммерчески невыгодными.