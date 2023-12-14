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Аудитория видеосервиса Rutube достигла 5 000 000 человек в сутки
Два года она была почти в 100 раз меньше

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова, аудитория российского видеосервиса Rutube достигла 5 миллионов человек в сутки – два года назад она была почти в 100 раз меньше, 60 тысяч человек в сутки. Продолжают в холдинге и работать над развитием платформы коротких вертикальных видео Yappy, по функциональности похожей на TikTok.

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В российском сегменте интернета неоднократно всплывали слухи о том, что в стране готовят «отечественный аналог Youtube», по достижении которым определенного уровня популярности сам Youtube якобы заблокируют. Тем не менее, несмотря на прирост аудитории, ни Rutube, ни VK видео, ни другие платформы пока и близко не могут соперничать с сервисом от корпорации Google – ее ежедневный охват составляет более 50 миллионов человек, а ежемесячный – более 90 миллионов. При этом, по мнению большинства экспертов, у отечественных платформ имеется значительный потенцил для наращивания потребительской базы – в первую очередь, его можно реализовать за счет эксклюзивного контента и привлечения популярных контент-мейкеров, а также выгодных условий для пока не раскрутившихся блогеров.

#видео #rutube #видеосервис
Источник: tass.ru
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