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[Zero]
В игровом браузере Opera GX появилась «тревожная кнопка», выполняющая необычную функцию
Но пока только в предварительной версии

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Как сообщила компания Opera в своем официальном блоге, в геймерском браузере Opera GX появилась так называемая «тревожная кнопка» (Panic Button). Она предназначена для защиты просматриваемого контента от нежелательного наблюдения. Например, если сотрудник на работе вместо выполнения своих трудовых обязанностей общается в соцсетях или просматривает мемы, и слышит в коридоре шаги приближающегося начальника, он может нажать F12, после чего все вкладки, кроме одной заранее заданной временно исчезнут, а воспроизведение любого медиаконтента остановится. Браузер будет выглядеть так, как будто пользователь никуда не заходил. Если же нажать F12 еще раз – весь скрытый контент вернется на прежние места.

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Безопасную вкладку можно настроить заранее, что позволить произвести нужное впечатление. Согласно проведенным Opera исследования и опросам, 36% респондентов признались, что получали доступ к нежелательному или «запрещенному» контенту на учебе или работе. Так, 61% из просматривавших такой контент использовали соцсети, 58% – посещали ресурсы с откровенными материалами для взрослых, 51% - играли, 50% – изучали ассортимент интернет-магазинов, 36% – проводили время на сайтах знакомств. Около двух третей этих людей получали за свои действия как минимум предупреждение от начальства. В настоящий момент, чтобы использовать тревожную кнопку, необходимо загрузить предварительную версию Opera GX, поставив в настройках галочку Early Bird («ранняя пташка»). 

#браузеры #программное обеспечение #opera
Источник: blogs.opera.com
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