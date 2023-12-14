Он предназначен в первую очередь для геймеров и киберспортсменов

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, компания Acer представила сверхскоростной монитор под названием XV242F. Модель обладает 24.1-дюймовым FullHD TN экраном, и, что является его основной отличительной особенностью – впечатляющей частотой обновления в 540 Гц. Новинка ориентирована прежде всего на киберспортсменов и продвинутых геймеров – она также может похвастаться высокой скоростью отклика и минимальным инпут-лагом. При этом по углам обзора и цветопередаче модель, по предварительным данным, уступает популярным решениям на IPS и VA матрицах – это общая проблема всех TN-мониторов.

реклама

Сообщается, что Acer XV242F обладает сертификатом DisplayHDR 400 и поддерживает технологию адаптивной синхронизации AMD FreeSync – о G-Sync Compatible ничего не сказано, но высока вероятность, что технология NVIDIA также будет функционировать без проблем. Устройство оснащено разъемами HDMI 2.0 и DP 1.4, а его рекомендуемая стоимость составит 5000 юаней – это около 700 американских долларов. Вероятно, широкой популярности среди геймеров монитор не обретет – это скорее нишевое решение для тех пользователей, которым требуются рекордные скоростные характеристики любой ценой, даже в ущерб другим важным параметрам изображения.