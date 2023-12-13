Ему пришлось распечатать на 3D-принтере кастомный кожух для системы охлаждения

Тайваньская компания ASUS успешно сотрудничает с австрийской Noctua, выпуская графические ускорители, оснащенные высокоэффективными, тихими и весьма надежными вентиляторами последней. Тем не менее, подобные видеокарты стоят весьма дорого и выпускаются ограниченными партиями. Поэтому энтузиаст с Reddit под ником zaME19 решил модифицировать карту NVIDIA GeForce RTX 4090 самостоятельно, сделав из нее кастомную версию Noctua Edition.

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В качестве основы для проекта умелец взял трехвентиляторную модификацию «четыре тысячи девяностой» от Inno3D. Для того, чтобы удобно разместить вентиляторы Noctua, он спроектировал и распечатал на 3D-принтере уникальный кожух для системы охлаждения. Что же касается самих «вертушек» – zaME19 выбрал 92-миллиметровые NF-A9 со скоростью до 2000 об/мин. Если верить энтузиасту, после модификации его версия RTX 4090 стала на 8 градусов холоднее и при этом еще и значительно тише. В комментариях, впрочем, порекомендовали zaME19 напечатать другой кожух для системы охлаждения из более устойчивого к высоким температурам полимера. Сообщается, что изначально умелец использовал полилактид, который может начать деформироваться уже при достижении температуры в 60 градусов по шкале Цельсия.