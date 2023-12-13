Разработчики и издатели игр все чаще проводят собственные мероприятия

Как сообщают компьютерные и игровые СМИ, а также тематические интернет-ресурсы, выставка Electronic Entertainment Expo (E3), проводившаяся с 1995 года и на протяжении десятилетий являвшаяся знаковым мероприятием для разработчиков и издателей игр, а также геймеров, была окончательно закрыта. Об этом сообщил Стэнли Пьер-Луи – глава американской ассоциации производителей ПО и игр Entertainment Software Association (ESA). Он также выразил уверенность в правильности принятого решения, хотя и заявил, что тяжело прощаться со столь масштабным проектом.

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Ранее ежегодная выставка E3 была отменена после отказа ряда ведущих издателей игр принимать в ней участие – речь идет о таких компаниях, как Sony, Microsoft, Nintendo, Tencent, Ubisoft и SEGA. В свое время на E3 презентовались такие легендарные игры, как Half-Life, Doom 3, Assassin’s Creed, и Mass Effect. Сейчас же, по словам господина Пьер-Луи, у разработчиков и издателей игр есть множество альтернативных способов продемонстрировать свои творения – и действительно, многие бренды предпочитают проводить собственные мероприятия. Чаще всего, онлайновые, но иногда и оффлайновые.