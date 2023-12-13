Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Банк России рассказал о росте популярности мошеннической схемы, связанной с купюрами в 5000 рублей
Она позволяет злоумышленников завладевать финансовыми данными граждан

реклама

Как сообщают СМИ, Банк России в своем официальном телеграм-канале рассказал о росте популярности новой мошеннической схемы – в данном случае злоумышленники эксплуатируют тему выпуска в оборот обновленных пятитысячных купюр. Преступники звонят потенциальной жертве или связываются с ней в одном из мессенджеров, и, представлясь сотрудниками ЦБ или одного из коммерческих банков, сообщают о том, что гражданину якобы следует установить «специальное приложение» для проверки купюр. Часто оно называется в точности так же, как и официальное приложение Центробанка: «Банкноты Банка России». 

реклама

Функциональность фальшивого приложения, разумеется, отличается от настоящего. Если жертва переходит по предоставленной мошенниками ссылке и устанавливает фейковое ПО, то злоумышленники получают доступ к ее смартфону, а следовательно – и к финансовой информации, после чего, как правило, опустошают банковские счета и карты. Под видом официального приложения ЦБ на сторонних интернет-ресурсах может выкладываться вредоносное ПО или приложения для предоставления удаленного доступа к мобильному устройству. Специалисты по информационной безопасности рекомендуют устанавливать софт только из официальных магазинов, таких, как Google Play и App Store, а также не вводить в сторонних приложениях и не предоставлять третьим лицам никаких кодов из SMS-сообщений или пуш-уведомлений.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Используют преступники и старый метод обмана, широко применявшийся еще в эпоху до массового распространения интернета. Они ходят по квартирам, как правило, в рабочее время, и, представляясь работниками банков или социальных служб, убеждают жильцом пенсионного и предпенсионного возраста обменивать «старые» пятитысячные купюры на «новые». Новые, разумеется, оказываются фальшивыми. Иногда под предлогом обмена денег осуществляются и другие преступления, например, квартирные кражи. На самом деле, как пояснили в Центробанке, специально обменивать купюры не требуется: модели старого и нового образца будут находиться в обращении параллельно.

#информационная безопасность #мошенники
Источник: rg.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украинские спецслужбы не зря подозревали Россию в кибератаке на крупнейшего мобильного оператора
Правительственная служба кибербезопасности Индии вынесла предупреждение Samsung
Apple снова заблокировала работу Android-приложений для обмена сообщениями с пользователями iMessage
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
3
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
11
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
2
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
2
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
3
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
9
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
+
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Starfield получит поддержку AMD FSR 3 и Intel XeSS в 2024 году
+
Электромобили скоро могут стать дешевле автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
1
Энтузиаст с Reddit модифицировал видеокарту RTX 4090 при помощи вентиляторов Noctua
6
Исследователи впервые наблюдали деление космического ядра
+
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
ВМС Китая испытали футуристический гиперзвуковой Railgun, превосходящий аналоги США
+

Популярные статьи

Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
47
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
33
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
1
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
78
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
32
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
2
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Обзор игры с открытым миром Avatar Frontiers of Pandora
11

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
04:38
Клей это хорошо но износостойкое покрытие дороги это гораздо лучше.
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
Алексей Васильев
04:30
А кто его на зону особого режима отправит? Он общий получит. И тникому туда проникатьне надо, там желающих с ним разобраться из числа сидельцев хватило бы 100% А теперь тема закрыта, будет спокойно с...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Алексей Васильев
04:27
Этим "косяком" придурка спасли от худшего
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Алексей Васильев
04:26
Науськал кто-то, а своих мозгов нет. Авось, еще поумнеет
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Алексей Васильев
04:25
Ну, можно было просто отправить на зону строго по закону. И его там прирезали бы в тот же день. И была бы волна всякой вони в СМИ, что и тредовалось заказчикам сего мероприятия. А с этим обломались, т...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Profit
04:21
статья - набор наиглупейших заблуждений , завуалированных реальных фактов своими надуманными пустыми доводами, сбор отборных бездарных претензий. даже не знаю как 1 апреля наступило так рано в головах...
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
Алексей Васильев
04:21
Суть разная. Ассасин - не террорист. Учите историю.
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Алексей Васильев
04:19
Путин давным давно сделат ставку на межконфессиональный мир. И от этого правила никуда не отклоняется. Кстати, как и его коллега Башар Асад, который благополучно пережил и в политике и , в ряде случае...
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Алексей Васильев
04:17
Не думаю, что это мероприятик было произведено без согласования с ВВП.
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Алексей Васильев
04:15
Если провести опрос среди граждан России, то и этому придурку розог пропишут и "вышку" за особо тяжкие потребуют вернуть. Ибо без "вышки" многие уголовники и коррупционеры ваще страх потеряли.
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем