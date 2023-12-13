Она позволяет злоумышленников завладевать финансовыми данными граждан

Как сообщают СМИ, Банк России в своем официальном телеграм-канале рассказал о росте популярности новой мошеннической схемы – в данном случае злоумышленники эксплуатируют тему выпуска в оборот обновленных пятитысячных купюр. Преступники звонят потенциальной жертве или связываются с ней в одном из мессенджеров, и, представлясь сотрудниками ЦБ или одного из коммерческих банков, сообщают о том, что гражданину якобы следует установить «специальное приложение» для проверки купюр. Часто оно называется в точности так же, как и официальное приложение Центробанка: «Банкноты Банка России».

реклама

Функциональность фальшивого приложения, разумеется, отличается от настоящего. Если жертва переходит по предоставленной мошенниками ссылке и устанавливает фейковое ПО, то злоумышленники получают доступ к ее смартфону, а следовательно – и к финансовой информации, после чего, как правило, опустошают банковские счета и карты. Под видом официального приложения ЦБ на сторонних интернет-ресурсах может выкладываться вредоносное ПО или приложения для предоставления удаленного доступа к мобильному устройству. Специалисты по информационной безопасности рекомендуют устанавливать софт только из официальных магазинов, таких, как Google Play и App Store, а также не вводить в сторонних приложениях и не предоставлять третьим лицам никаких кодов из SMS-сообщений или пуш-уведомлений.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Используют преступники и старый метод обмана, широко применявшийся еще в эпоху до массового распространения интернета. Они ходят по квартирам, как правило, в рабочее время, и, представляясь работниками банков или социальных служб, убеждают жильцом пенсионного и предпенсионного возраста обменивать «старые» пятитысячные купюры на «новые». Новые, разумеется, оказываются фальшивыми. Иногда под предлогом обмена денег осуществляются и другие преступления, например, квартирные кражи. На самом деле, как пояснили в Центробанке, специально обменивать купюры не требуется: модели старого и нового образца будут находиться в обращении параллельно.