Сейчас капитализация компании составляет около 3 триллионов долларов

Как сообщает популярный ресурс Appleinsider, аналитики инвестиционной компании Wedbush прогнозируют, что капитализация корпорации Apple может достичь знаковой отметки в 4 триллиона долларов США уже в конце 2024 года. По мнению специалистов Wedbush, компания является одной из доминирующих на рынке – она предлагает потребителям передовые продукты с превосходным юзабилити. На одну из ключевых линеек продуктов «яблочных», смартфоны iPhone, существует устойчивый спрос, поколебать который не могут какие-либо одиночные негативные инфоповоды.

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В настоящий момент капитализация Apple составляет чуть больше 3 триллионов долларов США, на втором месте – Microsoft с 2.75 триллионами, на третьем – нефтяная компания Saudi Aramco с 2.1 триллионами. Также в пятерку входят Alphabet (с Google) и Amazon – 1.67 и 1.5 триллиона соответственно. Нельзя не сказать и о компании, занимающей шестое место – NVIDIA подбирается к капитализации в 1.2 триллиона, и как считают большинство экспертов, еще покорит новые рубежи за счет спроса на ускорители вычислений, предназначенные для ЦОД, а также технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Что же касается Apple – компания из Купертино вполне может стать первой в истории, преодолевшей отметку в 4 триллиона долларов капитализации. Знаковым событием для «яблочных» должен стать выход гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, которая, вероятно, дебютирует на американском рынке весной 2024 года.