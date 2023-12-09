Это позволит им более организованно модерировать комментарии

Как сообщает The Verge, популярный видеосервис Youtube представил новую функцию – теперь блогеры и создатели контента смогут ставить комментирование своих видеороликов на паузу. Временная приостановка возможности оставлять комментарии позволит авторам отвлечься от их модерации и передохнуть, или, напротив, подходить к этому вопросу более организованно, если комментариев стало слишком много. Сейчас приостановить комментарии можно только вручную, но возможно, в будущем сервис предоставит возможность включения подобной функции по расписанию.

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Ранее у блогеров было только два варианта: включить комментарии с премодерацией либо без нее, или полностью отключить их. Новая функция предоставляет больше возможностей для модерирования. По-прежнему существует и возможность публиковать большинство комментариев автоматически, без премодерации, а потенциально неуместные или оскорбительные – с премодерацией. При этом в настоящий момент неизвестно, можно ли будет в будущем вручную формировать «черный список» слов, при использовании одного из которых комментарий будет отправляться на премодерацию.